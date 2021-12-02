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Илья Варламов написал про застройщиков- «говнохранителей». ТСЖ и суду это не понравилось: Пост пришлось удалить
Илья Варламов написал про застройщиков- «говнохранителей». ТСЖ и суду это не понравилось: Пост пришлось удалить
Новости

Илья Варламов написал про застройщиков- «говнохранителей». ТСЖ и суду это не понравилось: Пост пришлось удалить

Мосгорсуд обязал блогера Илью Варламова удалить публикацию о «говнохранителях» среди застройщиков в Карелии.

Статью под названием «Говнохранители на страже визуального мусора» Варламов опубликовал на своем сайте в октябре 2020 года. В тексте говорилось, что карельская администрация решила ввести единый дизайн-код для фасадов домов, но бизнесмены посчитали это незаконным. Например, новые требования к вывескам раскритиковали представители ТСЖ «Ленина 18Б».

После публикации представители ТСЖ «Ленина 18Б», в том числе его председатель и бывший замглавы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин, подали в суд на Варламова и потребовали в качестве компенсации 2 миллиона рублей. Суд взыскал с блогера только 10 тысяч рублей в пользу ТСЖ и 15 тысяч рублей за услуги адвоката.

Источник: 7×7

Фотографии: Sergey Semkin

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