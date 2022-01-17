Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Купить рекламу
В воскресенье, 16 января, в Подмосковье неизвестные ограбили вдову певца Александра Градского Марину Коташенко.
Преступники спровоцировали автомобильную аварию с участием машины Коташенко на 225-м километре ЦКАД. После ДТП злоумышленники подсели в машину потерпевшей и угрозами вынудили ее вернуться домой, в коттедж в Наро-Фоминском районе. Дома Коташенко отдала грабителям около 100 миллионов рублей, а затем отвезла их на своей машине в город Апрелевка, в том же Наро-Фоминском районе.
Спустя несколько часов после ограбления женщина подала заявление в полицию.
Источник: «Эхо Москвы»