ГИБДД назвала самое частое время аварий на дорогах — вечер пятницы

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Вечер пятницы с 17:00 до 20:00 — самое опасное время для автомобилистов, выяснила ГИБДД, проанализировав статистику ДТП за девять месяцев 2021 года.
«Как правило, в это время увеличивается число водителей, садящихся за руль нетрезвыми, а также уставшими после трудового дня», — говорят в ГИБДД. Логично, что меньше всего аварий приходятся на ночное время с 01:00 до 07:00 утра.
Всего с начала года в России произошли более 109 тысяч ДТП, в которых погибли 12 тысяч человек и пострадали еще более 137 тысяч человек. Причем 97 тысяч ДТП произошли по вине водителей.
Источник: ТАСС