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Работу московского велопроката продлили до конца ноября
Работу московского велопроката продлили до конца ноября
Новости

Работу московского велопроката продлили до конца ноября

Горожане смогут взять напрокат велосипеды в столице до конца осени. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

При этом с 1 ноября в аренду станут сдавать только механические велосипеды, а сезонные абонементы автоматически продлят до 30 ноября, добавили в ведомстве.

«Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Источник: Дептранс

Обложка: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

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