Работу московского велопроката продлили до конца ноября

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Горожане смогут взять напрокат велосипеды в столице до конца осени. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
При этом с 1 ноября в аренду станут сдавать только механические велосипеды, а сезонные абонементы автоматически продлят до 30 ноября, добавили в ведомстве.
«Прошлый сезон показал, что многие готовы передвигаться на велосипеде до самых холодов, поэтому и в этом году мы решили продлить сезон до конца осени», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Источник: Дептранс