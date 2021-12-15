Подвеска из серебра от abracadabra, чтобы пережить ретроградную Венеру

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Магазин ювелирных украшений abracadabra и астролог Ольга Осипова выпустили коллаборацию, посвященную Венере.
С 19 декабря 2021 года до 29 января 2022-го Венера будет ретроградной. Чтобы легко и красиво пережить этот период, abracadabra сделал подвески из серебра.
«Кулон можно подарить кому-то, кто вам приятен или кто слегка приуныл, даже если это и есть вы сами», — говорят представители проекта.
Всего в коллекции 50 подвесок, каждая из них обойдется в 9 500 рублей. Коллаборация доступна на сайте.
Источник, фотографии: представители abracadabra