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Подвеска из серебра от abracadabra, чтобы пережить ретроградную Венеру
Подвеска из серебра от abracadabra, чтобы пережить ретроградную Венеру
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Товар дняПодвеска из серебра от abracadabra, чтобы пережить ретроградную Венеру

Магазин ювелирных украшений abracadabra и астролог Ольга Осипова выпустили коллаборацию, посвященную Венере.

С 19 декабря 2021 года до 29 января 2022-го Венера будет ретроградной. Чтобы легко и красиво пережить этот период, abracadabra сделал подвески из серебра.

«Кулон можно подарить кому-то, кто вам приятен или кто слегка приуныл, даже если это и есть вы сами», — говорят представители проекта.

Всего в коллекции 50 подвесок, каждая из них обойдется в 9 500 рублей. Коллаборация доступна на сайте.

Источник, фотографии: представители abracadabra

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обновлено21 декабря 2021

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