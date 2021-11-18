5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Визовый центр Германии в Москве начнет прием документов от студентов и ученых с 22 ноября

С 22 ноября студенты, исследователи, ученые и научные сотрудники смогут подать заявление на национальную визу в визовом центре Германии в Москве.

Виза выдается на срок более 90 дней. На нее претендуют студенты, которые имеют допуск к обучению в высшем учебном заведении, колледже довузовской подготовки или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки.

Кроме того, получить визу могут учащиеся и выпускники вузов, которые хотят пройти зарубежную стажировку. Все подробности написаны здесь.

Источник: Посольство Германии в РФ

скопировать ссылку

Тэги

Шанинка заявила, что уладила споры по всем контрактам из дела Сергея Зуева
18 ноября 2021

Шанинка заявила, что уладила споры по всем контрактам из дела Сергея Зуева

хочу ещё материалов
Закрыть