Визовый центр Германии в Москве начнет прием документов от студентов и ученых с 22 ноября

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С 22 ноября студенты, исследователи, ученые и научные сотрудники смогут подать заявление на национальную визу в визовом центре Германии в Москве.
Виза выдается на срок более 90 дней. На нее претендуют студенты, которые имеют допуск к обучению в высшем учебном заведении, колледже довузовской подготовки или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки.
Кроме того, получить визу могут учащиеся и выпускники вузов, которые хотят пройти зарубежную стажировку. Все подробности написаны здесь.
Источник: Посольство Германии в РФ