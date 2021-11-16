Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева

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Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, признали вменяемым на основании второй психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщил его адвокат Владимир Богдан.
По словам Богдана, Галявиева могут привлечь к уголовной ответственности. При этом следствие огласило результаты экспертизы устно, и адвокату еще не удалось с ними ознакомиться.
Также Богдан отметил, что Галявиев отказался от защитников, которых наняли родители. «Ильназ написал заявление, полагаю, что не вполне добровольно. Теперь [у него] адвокат по назначению», — рассказал Богдан.
В мае 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской школе. Он убил семь учеников, учительницу и работницу школы, более 20 человек пострадали.
СК завел уголовное дело о массовом убийстве. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. В июле следствие провело первую экспертизу: сотрудники Центра имени Сербского признали Галявиева невменяемым на момент совершения убийств.
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Источник: «Коммерсантъ», «Подъем»
Обложка: «Вести»