Российский Vogue впервые поместил на обложку бодипозитивную модель

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Российское глянцевое издание Vogue впервые выпустило журнал с бодипозитивной моделью Джилл Кортлев на обложке.
Vogue пишет, что Кортлев — «самая востребованная модель категории „плюс“ прямо сейчас». Она дебютировала на шоу Alexander McQueen осенью 2018 года.
Девушка начинала как стандартная модель и сидела на диетах, чтобы добиться идеальных параметров, но стала востребованной именно после того, как перешла в категорию «плюс-сайз».
Ноябрьский номер журнала будет посвящен «изнанке» модельного бизнеса и расстройствам пищевого поведения.
Источник, фотографии: Sonia Szóstak/Vogue