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Российский Vogue впервые поместил на обложку бодипозитивную модель
Российский Vogue впервые поместил на обложку бодипозитивную модель
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Российский Vogue впервые поместил на обложку бодипозитивную модель

Российское глянцевое издание Vogue впервые выпустило журнал с бодипозитивной моделью Джилл Кортлев на обложке.

Vogue пишет, что Кортлев — «самая востребованная модель категории „плюс“ прямо сейчас». Она дебютировала на шоу Alexander McQueen осенью 2018 года.

Девушка начинала как стандартная модель и сидела на диетах, чтобы добиться идеальных параметров, но стала востребованной именно после того, как перешла в категорию «плюс-сайз».

Ноябрьский номер журнала будет посвящен «изнанке» модельного бизнеса и расстройствам пищевого поведения.

Источник, фотографии: Sonia Szóstak/Vogue

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