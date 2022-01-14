Соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова признали террористами и экстремистами

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Росфинмониторинг внес директора ФБК* Ивана Жданова и руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова в список террористов и экстремистов.
Согласно законодательству, Жданову и Волкову заблокируют банковские счета, из-за чего они не смогут совершать любые операции по картам, взять кредит или устроиться на работу. Сейчас политики находятся не в России.
В августе 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Жданова и Волкова. Политиков обвинили в сборе средств для ФБК* и штабов Навального* по ч. 1 статьи 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Жданов и Волков объявлены в розыск.
*Власти считают организации экстремистскими.
Источник: Росфинмониторинг