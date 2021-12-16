В 2022 в Москве станет меньше волонтеров из-за необходимости заключать договоры с приютами для животных

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В Москве волонтеров приютов для животных стали обязывать заключить договор о безвозмездном выполнении работ, а также предоставлять справки от нарколога и психиатра.
Как рассказала «Коммерсанту» волонтерка приюта «Дубовая роща» Кристина Горючкина, в договоре для добровольцев написано, что они должны качественно выполнять работы, а также не могут разглашать конфиденциальные сведения. При этом в документе не уточняется, по каким критериям оценивается качество волонтерства, а также что подразумевается под конфиденциальной информацией.
В случае, когда волонтеры отказываются подписывать договор, их не пускают на территорию приюта. Из-за этого в 2022 году в Москве может резко сократиться число волонтеров, которые ухаживают за животными в муниципальных приютах, спрогнозировали общественники.
The Village направил запрос в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Департамент природопользования и охраны окружающей среды и Комитет ветеринарии Москвы.
Источник: «Коммерсантъ»