5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Цифра дняСколько врачей выступают против законопроектов о QR-кодах

Больше трети российских врачей выступают против законопроектов о массовом введении QR-кодов, показал опрос «Справочника врача».

36,5%

врачей

выступают против законопроектов о QR-кодах

Еще 24,6 % опрошенных врачей заявили, что полностью поддерживают законопроекты в текущем виде, а 17 % — считают, что предлагаемые властями ограничения необходимо расширить. И, наоборот, почти 22 % респондентов согласны поддержать законопроекты, только если меры сократят.

При этом за обязательную вакцинацию выступила только половина опрошенных врачей, оставшиеся 50,3 % — против. Большинство респондентов считают, что лучший способ увеличить число вакцинированных — понятно рассказывать населению об исследованиях вакцин и давать данные об их переносимости.

Источник: «РБК»

скопировать ссылку

Тэги

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм
6 декабря 2021

Шуточное обращение в СК привело к проверкам песен Оксимирона и Noize MC на экстремизм

хочу ещё материалов
Закрыть