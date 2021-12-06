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Больше трети российских врачей выступают против законопроектов о массовом введении QR-кодов, показал опрос «Справочника врача».
36,5%
врачей
выступают против законопроектов о QR-кодах
Еще 24,6 % опрошенных врачей заявили, что полностью поддерживают законопроекты в текущем виде, а 17 % — считают, что предлагаемые властями ограничения необходимо расширить. И, наоборот, почти 22 % респондентов согласны поддержать законопроекты, только если меры сократят.
При этом за обязательную вакцинацию выступила только половина опрошенных врачей, оставшиеся 50,3 % — против. Большинство респондентов считают, что лучший способ увеличить число вакцинированных — понятно рассказывать населению об исследованиях вакцин и давать данные об их переносимости.
Источник: «РБК»