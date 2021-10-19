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Сергей Собянин: в Москве не будут продлевать нерабочие дни

обновлено3 ноября 2021

Обновление

3 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в столице, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, продлеваться не будут.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы», — отметил Собянин.

Что изменится с 8 ноября:

  • Заработают кафе, рестораны, развлекательные центры, спорткомплексы, кинотеатры, салоны красоты, концертные залы и сфера услуг;
  • Школы вернутся на очное обучение;
  • Музеи и театры будут работать только по QR-кодам с заполняемостью до 70 %;
  • На концертах и других массовых мероприятиях также потребуется QR-код;
  • Москвичи старше 60 лет и горожане с хроническими заболеваниями должны оставаться дома;
  • Компании по-прежнему должны перевести 30 % сотрудников на удаленную работу;
  • Предприятия сферы услуг обязаны до 1 января 2022 года привить не менее 80 % работников (а первым компонентом — до 1 декабря 2021 года).

Обновление

25 октября

Московские власти обсуждают сразу несколько сценариев продления локдауна. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источники на ресторанном рынке.

Один из них — продление карантина до 15 ноября, а другой — до 1 января 2022 года. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Обновление

20 октября

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

При необходимости главы регионов могут ввести их досрочно или продлить их.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

«Это не просто введение нерабочих дней, но и введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», — отметила Голикова.

По ее словам, для ряда регионов выходные дни нужно объявить уже с 23 октября. Также она рекомендовала на месяц перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленную работу.

Предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил Голиковой обсудить меры на совещании с участием президента Владимира Путина, которое состоится 20 октября.

За последние сутки в России выявили 33 740 случаев коронавируса, а от заболевания умерли 1 015 человек — это новый антирекорд за все время пандемии.

Источник: «Россия 24», «РБК»

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