Сергей Собянин: в Москве не будут продлевать нерабочие дни

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Обновление
3 ноября
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в столице, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, продлеваться не будут.
«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы», — отметил Собянин.
Что изменится с 8 ноября:
Обновление
25 октября
Московские власти обсуждают сразу несколько сценариев продления локдауна. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источники на ресторанном рынке.
Один из них — продление карантина до 15 ноября, а другой — до 1 января 2022 года. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
Обновление
20 октября
Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.
При необходимости главы регионов могут ввести их досрочно или продлить их.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.
«Это не просто введение нерабочих дней, но и введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода», — отметила Голикова.
По ее словам, для ряда регионов выходные дни нужно объявить уже с 23 октября. Также она рекомендовала на месяц перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленную работу.
Предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Он поручил Голиковой обсудить меры на совещании с участием президента Владимира Путина, которое состоится 20 октября.
За последние сутки в России выявили 33 740 случаев коронавируса, а от заболевания умерли 1 015 человек — это новый антирекорд за все время пандемии.