Вязаные чепчики от The Village Нижний Новгород и ПАСМА

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Мы любим поддерживать маленькие бренды и в этот раз решили вступить в коллаборацию с небольшим семейным делом, посвященным вязаной одежде — с нижегородским брендом ПАСМА.
Специально для The Village Нижний Новгород мастера ПАСМЫ связали чепчики из смесовой шерсти (шерсть+акрил), которые так здорово носить этой зимой — они легкие, не колючие, но при этом греют как надо.
Всего в коллекции три цвета: кирпичный, серо-зеленый и серый, размер универсальный.
Цена: 1000 рублей, купить чепчики можно, написав нам в директ инстаграма, количество ограничено, поэтому поторопитесь!