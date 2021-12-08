ВШЭ сначала запретила студентам проходить практику у иноагентов, а потом назвала это «ошибкой менеджера»

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Высшая школа экономики (ВШЭ) отправила студентам факультета коммуникаций, медиа и дизайна письмо с запретом проходить практику в организациях, объявленных иностранными агентами.
О запрете на прохождение практики у иноагентов говорилось в «Алгоритме прохождения практики». Позже документ отредактировали, и информация об иностранных агентах исчезла.
Выяснилось, что запрета на прохождение практики в СМИ и организациях, объявленных иноагентами, нет. Это заявили в пресс-службе вуза. «Вышка» заявила, что студенты получили письмо, «содержащее неверные сведения» — это произошло по ошибке менеджера, отправлявшего письмо без согласования со своим руководством.
Источник: Татьяна Колобакина, «Новая газета»