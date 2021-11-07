Российские приставы требуют взыскать с Telegram 5 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

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В среду, 3 ноября, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила дело против Telegram. Ведомство требует взыскать с мессенджера 5 миллионов рублей за отказ удалять контент, запрещенный российским законодательством.
Взыскивать штрафы ФССП будет по решению Таганского суда. Ранее пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук сообщала, что Telegram может добровольно оплатить штрафы до 24 октября 2021 года. Поскольку компания не исполнила решение суда, дело передали в ФССП.
По данным на 1 ноября, Telegram с начала 2021 года получил штрафов на общую сумму в 35 миллионов рублей. Больше штрафов назначили Twitter — 38,4 миллиона рублей и Facebook — 70 миллионов рублей.
Источник: «Интерфакс»