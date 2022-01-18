Wildberries выпустил приложение для грузоперевозчиков WB Drive

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Интернет-магазин Wildberries выпустил B2B-приложение WD Drive для компаний-грузоперевозчиков и самозанятых водителей.
Чтобы стать партнером Wildberries и заключить договор-оферты, достаточно скачать приложение WB Drive и пройти регистрацию. Пользователи могут самостоятельно выбирать подходящие задания. На стоимость перевозки влияют протяженность маршрута и вес груза. Можно доставлять товары в пункты выдачи или перевозить их между распределительными центрами. Все задания должны выполняться в течение одного дня с 8:00 до 20:00.
Список городов, в которых независимым перевозчикам открыта доставка заказов, пока неизвестен. WIldberries планирует внедрить систему в большинстве регионов страны.
Приложение пока доступно только для пользователей Android, но разработчики обещают в скором времени выпустить версию для iOS.
Источник: Inc.Russia