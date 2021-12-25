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Ресторан Wine&Crab и «Ночлежка» накормят супом бездомных
Ресторан Wine&Crab и «Ночлежка» накормят супом бездомных
Новости

Ресторан Wine&Crab и «Ночлежка» накормят супом бездомных

Московский ресторан Wine& Crab, который рекомендован гидом Michelin, будет помогать фонду «Ночлежка» и готовить суп для бездомных.

«Ночные автобусы» с едой Wine& Crab будут курсировать раз в неделю. Волонтеры уже раздали супы для подопечных «Ночлежки» в пятницу, 24 декабря.

«Спасибо за смелость, мир без стереотипов и равное отношение ко всем без исключения. Ничего сильнее просто не бывает», — сказала директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.

«Ночлежка» запустила «Ночной автобус» в Москве в июле 2020 года. Проект помогает бездомным получить горячую еду, средства гигиены и помощь медиков-волонтеров.

Источник: Дарья Байбакова

Обложка: «Ночлежка»

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