Ресторан Wine&Crab и «Ночлежка» накормят супом бездомных

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Московский ресторан Wine& Crab, который рекомендован гидом Michelin, будет помогать фонду «Ночлежка» и готовить суп для бездомных.
«Ночные автобусы» с едой Wine& Crab будут курсировать раз в неделю. Волонтеры уже раздали супы для подопечных «Ночлежки» в пятницу, 24 декабря.
«Спасибо за смелость, мир без стереотипов и равное отношение ко всем без исключения. Ничего сильнее просто не бывает», — сказала директор московского филиала «Ночлежки» Дарья Байбакова.
«Ночлежка» запустила «Ночной автобус» в Москве в июле 2020 года. Проект помогает бездомным получить горячую еду, средства гигиены и помощь медиков-волонтеров.
Источник: Дарья Байбакова
Обложка: «Ночлежка»