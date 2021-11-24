«Писательницы и капитализм»: WLAG отметит пятилетие

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В воскресенье, 28 ноября, школа WLAG проведет вечеринку в честь пятилетия. Тема праздника — «Писательницы и капитализм». Вход свободный.
Событие начнется в 18:00 в баре Ministry. В программе — паблик-ток «Где есть деньги?» с писательницами Оксаной Васякиной и Олей Птицевой, сотрудницей издательства «Белая ворона» Галей Бочаровой, сценаристкой Наташей Зайцевой и создательницей WLAG Светой Лукьяновой.
Кроме того, авторка Лиза Каменская проведет экскурсию-стендап, а выпускницы школы расскажут о влиянии капитализма на творчество. За музыку будет отвечать диджейка Лиза Михалева.
Источник, обложка: WLAG