В Москве полицейский ударил женщину удостоверением по лицу со словами «Я здесь власть»

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30 октября полицейский ударил москвичку Диану Мальцеву служебным удостоверением. МВД начало проверку.
Участковый Александр Бурденок зашел к Мальцевой в квартиру, чтобы провести осмотр квартиры — там прописан военнообязанный человек. Хотя девушка не разрешила полицейскому зайти и объяснила, что этот человек больше не живет в квартире, Бурденок все равно прошел и на просьбу показать удостоверение ударил Мальцеву документом по щеке. «Я здесь власть», — заявил участковый.
После инцидента девушка обратилась в травмпункт, у нее зафиксировали ушибы щеки и сустава, а также ссадины правой кисти. Позже Мальцева написала заявления в СК и Управление собственной безопасности МВД.
Полицейский, в свою очередь, заявил о «неадекватном поведении» женщины и «неадекватных действиях» с ее стороны.
Источник: «РИА Новости»