Московское отделение «Яблока» лишило партийных билетов 488 человек

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Московское отделение партии «Яблоко» утвердило итоги перерегистрации своего состава: 488 членов отделения сняли с учета и лишили партбилетов. Эти люди могут обжаловать решение.
Внутри «Яблока» возник спор по 18 партийцам, в том числе по главе московского округа Гагаринский Елене Русаковой. Она заявила, что ей отказали в перерегистрации. Это же говорит глава муниципального округа Раменки Максим Гонгальский. Всего партия исключила около 15 московских муниципальных депутатов.
Сам Гонгальский назвал масштабы исключений «поистине сталинскими», пишет «Ъ». Еще один собеседник издания заявил, что, «судя по озвученным фамилиям, будет исключена большая часть актива».
Однако заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков говорит обратное — формально из партии никого не выгоняли. По его словам, исключили «тех, кто не вышел на связь, не подтвердил членство и не написал заявление, что даже незарегистрированным членом партии хочет оставаться».
Источник: «Коммерсантъ»