В приложении «Яндекс.Карты» появился голосовой помощник «Алиса»

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В приложение «Яндекс.Карты» добавили голосового помощника «Алиса». Теперь она поможет построить маршрут, показать парковки и скачать офлайн-карту.
Чтобы водители не отвлекались на телефон по дороге, они могут обратиться к «Алисе», например, узнать «Долго ли еще стоять в пробке?» или попросить «Алиса, скачай карту».
Для общения с голосовым помощником нужно обновить приложение и сказать: «Алиса» (также можно нажать фиолетовую кнопку на главном экране).
Источник, фотографии: пресс-служба «Яндекс.Карты»