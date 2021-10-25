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В приложении «Яндекс.Карты» появился голосовой помощник «Алиса»

В приложение «Яндекс.Карты» добавили голосового помощника «Алиса». Теперь она поможет построить маршрут, показать парковки и скачать офлайн-карту.

Чтобы водители не отвлекались на телефон по дороге, они могут обратиться к «Алисе», например, узнать «Долго ли еще стоять в пробке?» или попросить «Алиса, скачай карту».

Для общения с голосовым помощником нужно обновить приложение и сказать: «Алиса» (также можно нажать фиолетовую кнопку на главном экране).

Источник, фотографии: пресс-служба «Яндекс.Карты»

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