«Газпром-медиа» запустил видеосеть Yappy. Она очень похожа на TikTok

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Компания «Ритм Медиа», которая входит в холдинг «Газпром-медиа», запустила аналог TikTok — видеосеть Yappy. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
В приложении можно снимать и редактировать вертикальные видео до 60 секунд, создавать ролики вместе с другими пользователями (в специальной «медиакомнате»), а также дополнять чужие тренды.
В запуске видеосети участвуют Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Миа Бойка и другие блогеры. Yappy уже доступно в магазинах приложений App Store и Google Play.
Источник: Yappy