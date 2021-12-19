Отца экс-директора ФБК Ивана Жданова приговорили к условному сроку

Купить рекламу
Юрия Жданова, отца бывшего директора ФБК*, приговорили к трем годам условно и освободили в зале суда.
Ранее прокуратура запрашивала для него три года реального срока. Жданова арестовали в марте и поместили в СИЗО. Его обвиняли в мошенничестве и служебном подлоге — якобы он, работая в администрации поселка в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила жилье по субсидии от государства.
Юрий Жданов вину не признал, а его сын Иван связывал дело со своей политической деятельностью и поддержкой Алексея Навального.
*Организация признана российскими властями экстремистской организацией и запрещена на территории России.
Источник: адвокат Жданова