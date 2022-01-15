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Новости

Тверской суд отправил под арест хакеров из REvil

Обновление

19:09

Все 8 задержанных по делу хакерской группировки REvil отправлены под арест.

16:27

Суд отправил под арест еще двух предполагаемых участников группировки Revil, сообщают РИА Новости. Всего по делу арестованы 5 человек.

В субботу, 15 января Тверской суд Москвы арестовал троих задержанных по делу хакерской группировки REvil.

Обвиняемые Михаил Головачук, Руслан Хансвяров и Дмитрий Коротаев останутся под стражей как минимум до 13 марта.

В пятницу, 15 января, сотрудники ФСБ задержали 14 человек, предположительно состоящих преступной хакерской группировке REvil. Их подозревают в краже денег и криптовалюты со счетов иностранных граждан.

Во время обысков у задержанных изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику и 20 премиум-автомобилей, сообщает РИА Новости.

По словам сотрудников ФСБ, основанием для задержаний послужил запрос из США. Представительница Белого дома прокомментировала работу российских спецслужб, отметив, что американская сторона приветствует действия Кремля.

Источник: РИА Новости

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