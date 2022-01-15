Тверской суд отправил под арест хакеров из REvil

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19:09
Все 8 задержанных по делу хакерской группировки REvil отправлены под арест.
16:27
Суд отправил под арест еще двух предполагаемых участников группировки Revil, сообщают РИА Новости. Всего по делу арестованы 5 человек.
В субботу, 15 января Тверской суд Москвы арестовал троих задержанных по делу хакерской группировки REvil.
Обвиняемые Михаил Головачук, Руслан Хансвяров и Дмитрий Коротаев останутся под стражей как минимум до 13 марта.
В пятницу, 15 января, сотрудники ФСБ задержали 14 человек, предположительно состоящих преступной хакерской группировке REvil. Их подозревают в краже денег и криптовалюты со счетов иностранных граждан.
Во время обысков у задержанных изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику и 20 премиум-автомобилей, сообщает РИА Новости.
По словам сотрудников ФСБ, основанием для задержаний послужил запрос из США. Представительница Белого дома прокомментировала работу российских спецслужб, отметив, что американская сторона приветствует действия Кремля.
Источник: РИА Новости