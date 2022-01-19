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Новости

В Москве задержан главврач «Матросской тишины» по подозрению в получении взятки

Задержан главный врач московской больницы при следственном изоляторе № 1, носящим неофициальное название «Матросская тишина». Александру Кравченко предъявлены обвинения в получении взятки и превышении должностных полномочий

По версии следствия, Кравченко получал взятки за фальшивые диагнозы, которые могли помочь заключенным освободиться из-под стражи, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Кравченко находится в изоляторе временного содержания на Петровке. Свою вину медик не признал.

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Источник: РБК

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