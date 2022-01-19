Двое сотрудников «Спецтрансстроя» арестованы в рамках уголовного дела замглавы Минтранса

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14:40
Двое сотрудников компании «Спецтрансстрой» арестованы в рамках уголовного дела замглавы Минтранса Владимира Токарева. Задержанные Гоглидзе Л. В. и Швецов, занимают в компании руководящие должности.
Владимир Токарев заключен по стражу. Ему предъявлено обвинение в хищении средств в особо крупных размерах. По версии следствия, он причастен в краже денег «Спецтрасстроя».
В Москве задержан замминистра транспорта Владимир Токарев, сообщает РБК.
В здании Минтранса изымают документы.
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Источник: РБК