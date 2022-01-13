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Новости

Услуга дняКриптокабины для оформления загранпаспорта

В центрах госуслуг в Москве появились криптокабины, в которых можно самостоятельно сделать фото для биометрического паспорта, снять отпечатки пальцев и отсканировать необходимые документы. После чего заявление будет автоматически зарегистрировано.

Криптокабины установлены в 96 центрах госуслуг, и подать заявление через них может любой желающий независимо от адреса регистрации или проживания. Срок изготовления паспорта от 1 до 3 месяцев.

Раньше для оформления загранпаспорта нужно было сперва заполнить заявление на его выдачу, оплатить госпошлину, а потом записаться на прием к сотруднику МВД для фотографирования и снятия отпечатков пальцев. Часто очередь была занята на недели вперед.

Источник: Mos.ru

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