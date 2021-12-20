В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за пытки

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В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти.
Пытки, совершенные представителями власти, будут относиться к категории особо тяжких преступлений и наказываться лишением свободы до 12 лет, говорится в документе.
Кроме того, в законопроекте вводится понятие «запугивание», а принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также приравнивается к пыткам.
В октябре проект по защите прав заключенных Gulagu.net опубликовал видеоархив со сценами пыток и насилия над заключенными в российских СИЗО. После этого основателя организации Владимира Осечкина заочно арестовали в Москве, хотя он уехал из России в 2015 году после обыска по делу о мошенничестве.
Публикация видео вызвала такой резонанс, что СК завел сразу несколько уголовных дел о пытках в колониях, президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова.
Источник: «РИА Новости»