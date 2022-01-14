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Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложили

Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах.

Рассмотрение отложили из-за «высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ноябре 2021 года правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде в общественных местах. Однако из-за массового недовольства россиян рассмотрение законопроекта откладывалось.

Источник: «РИА Новости»

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