Рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложили

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Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах.
Рассмотрение отложили из-за «высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В ноябре 2021 года правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде в общественных местах. Однако из-за массового недовольства россиян рассмотрение законопроекта откладывалось.
Источник: «РИА Новости»