Центробанк хочет запретить платежи в криптовалюте и ее майнинг в России. Однако владеть криптой будет можно

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Обновление
Центробанк уточнил, что не предлагает запретить владение криптовалютами. ЦБ намерен запретить использование российский финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалюты. За использование крипты для платежей регулятор хочет ввести штрафы.
Центробанк предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории России.
Что предложил ЦБ:
Ранее стало известно, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции с криптовалютами, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования нежелательные организации и иностранных агентов.
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Источник: ЦБ