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Центробанк хочет запретить платежи в криптовалюте и ее майнинг в России. Однако владеть криптой будет можно

обновлено20 января 2022

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Центробанк уточнил, что не предлагает запретить владение криптовалютами. ЦБ намерен запретить использование российский финансовой инфраструктуры для приобретения криптовалюты. За использование крипты для платежей регулятор хочет ввести штрафы.

Центробанк предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории России.

Что предложил ЦБ:

  • Ввести ответственность для физических и юридических лиц за платежи в криптовалюте;
  • Запретить криптобиржам выпуск, обмен и обращение криптовалюты;
  • Блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги;
  • Запретить на законодательном уровне организациям вкладывать финансовые вложения в криптовалюту.

Ранее стало известно, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет на операции с криптовалютами, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования нежелательные организации и иностранных агентов.

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Источник: ЦБ

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