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На Ленинградском вокзале появилась бесплатная зарядка для электромобилей
На Ленинградском вокзале появилась бесплатная зарядка для электромобилей
Новости

На Ленинградском вокзале появилась бесплатная зарядка для электромобилей

На парковке Ленинградского вокзала появилась зарядная станция для электромобилей, сообщает пресс-служба РЖД.

Устройство рассчитано на зарядку двух машин одновременно.

Максимальный ток на один канал заряда — 32А. Этот показатель влияет на время зарядки аккумулятора. Для каждого электромобиля время зарядки рассчитывается индивидуально и зависит от емкости аккумулятора конкретной модели.

До конца июня 2022 года пользоваться зарядкой можно бесплатно.

Источник, обложка, фотографии: пресс-служба РЖД

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