На Ленинградском вокзале появилась бесплатная зарядка для электромобилей

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На парковке Ленинградского вокзала появилась зарядная станция для электромобилей, сообщает пресс-служба РЖД.
Устройство рассчитано на зарядку двух машин одновременно.
Максимальный ток на один канал заряда — 32А. Этот показатель влияет на время зарядки аккумулятора. Для каждого электромобиля время зарядки рассчитывается индивидуально и зависит от емкости аккумулятора конкретной модели.
До конца июня 2022 года пользоваться зарядкой можно бесплатно.
Источник, обложка, фотографии: пресс-служба РЖД