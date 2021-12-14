Родители смогут подать заявку на бесплатное питание в молочной кухне через mos.ru

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Москвичи с детьми смогут заказать бесплатное питание на молочной кухне в электронном виде.
Чтобы начать получать льготные продукты, нужно подать заявление в разделе услуг «Семья, дети» на mos.ru и сходить к участковому врачу, если его еще не посещали. Беременной женщине нужно обратиться к акушеру-гинекологу из женской консультации, а родителям — к педиатру. Тем, кто уже был у врача, дополнительно ничего делать не нужно.
С помощью сервиса можно выбрать удобный молочно-раздаточный пункт, дни его посещения и периодичность получения продуктов — разовую или еженедельную. Там же можно посмотреть, что именно будет в заказе. Получатель получит электронное направление, которое нужно будет предъявить в молочно-раздаточном пункте. Его можно распечатать или показать с телефона.
Подробный перечень тех, кто может обратиться за услугой, доступен на сайте.
Источник: сайт мэра Москвы