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«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми» — нобелевская речь Дмитрия Муратова
«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми» — нобелевская речь Дмитрия Муратова
Новости

Цитата дня«Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми» — нобелевская речь Дмитрия Муратова

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил 10 декабря Нобелевскую премию мира и произнес на церемонии речь.

Так, Муратов отметил, что журналистика в России переживает непростые времена, и предложил создать Международный трибунал против пыток.

Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны

Дмитрий Муратов

журналист, нобелевский лауреат

«Когда правительства все время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее. И эта премия — всей настоящей журналистике», — отметил Муратов. В конце церемонии он объявил минуту молчания в память о погибших репортерах: «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми».

Прочитать полную речь Муратова можно на сайте «Новой газеты».

Источник, фотографии: Дмитрий Муратов

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