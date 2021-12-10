Купить рекламу
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил 10 декабря Нобелевскую премию мира и произнес на церемонии речь.
Так, Муратов отметил, что журналистика в России переживает непростые времена, и предложил создать Международный трибунал против пыток.
Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более 100 журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус «иностранных агентов». В России это — «враги народа». Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны
Дмитрий Муратов
журналист, нобелевский лауреат
«Когда правительства все время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее. И эта премия — всей настоящей журналистике», — отметил Муратов. В конце церемонии он объявил минуту молчания в память о погибших репортерах: «Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми».
Прочитать полную речь Муратова можно на сайте «Новой газеты».
Источник, фотографии: Дмитрий Муратов