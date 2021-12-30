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Институт философии РАН заплатил 742 тысячи рублей за научную работу «Является ли злом существование ада», следует из портала госзакупок.
Договор появился на портале в марте, его выполнили в октябре. Исполнителем указан доцент Высшей школы экономики и кандидат философских наук Игорь Гаспаров.
Какие научные работы еще заказал Институт философии РАН:
По словам представителей института, гранты «в рамках закона» выделил Российский научный фонд.
Игорь Гаспаров
Доцент ВШЭ, кандидат философских наук
Все темы предлагаются участниками проекта. Это не госзаказ, а грант. Я занимаюсь аналитической философией религии, в рамках которой обсуждается проблема ада. Это одна из самых актуальных тем. По ней много написано, но на русском языке есть всего несколько публикаций, поэтому коллеги меня пригласили в этот проект. Я там не один, там семь человек участвуют.
Источник: Госзакупки, «РБК», Business FM