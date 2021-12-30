6 января, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Госзакупка дняИсследование зла и ада за 742 тысячи рублей

Институт философии РАН заплатил 742 тысячи рублей за научную работу «Является ли злом существование ада», следует из портала госзакупок.

Договор появился на портале в марте, его выполнили в октябре. Исполнителем указан доцент Высшей школы экономики и кандидат философских наук Игорь Гаспаров.

Какие научные работы еще заказал Институт философии РАН:

  • «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX—начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни», которая обошлась в 667 тысяч рублей;
  • «Бесполезная свобода и проблема ада» стоимостью 742 тысячи рублей;
  • «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея», на которую потратили 686 тысяч рублей.

По словам представителей института, гранты «в рамках закона» выделил Российский научный фонд.

Игорь Гаспаров

Доцент ВШЭ, кандидат философских наук

Все темы предлагаются участниками проекта. Это не госзаказ, а грант. Я занимаюсь аналитической философией религии, в рамках которой обсуждается проблема ада. Это одна из самых актуальных тем. По ней много написано, но на русском языке есть всего несколько публикаций, поэтому коллеги меня пригласили в этот проект. Я там не один, там семь человек участвуют.

Источник: Госзакупки, «РБК», Business FM

скопировать ссылку

Тэги

30 декабря 2021

Минюст признал иноагентом активистку Pussy Riot Надежду Толоконникову и еще семь человек

хочу ещё материалов
Закрыть