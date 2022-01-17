Ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический облик 1954 года

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Трехэтажное здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют и вернут ему исторический облик 1954 года, сообщает портал Mos.ru.
Реставраторы восстановят историческую отделку стен, окон и дверей ресторана, воссоздадут интерьеры обеденных залов, заменят зеркала и люстры, отреставрируют пол в технике терраццо.
На втором ярусе здания уберут деревянный навес, появившийся спустя несколько лет после открытия «Золотого колоса» в 1950-е. Кроме того, авторы проекта заменят кирпичные колонны бывшего ресторана металлическими светильниками, как и было задумано архитекторами изначально.
После реставрации в здании «Золотого колоса» планируют вновь открыть ресторан.
Ресторан «Золотой колос» был построен в 1954 году, архитектор А. В. Ефимов.
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Источник: Mos.ru
Обложка: Людмила Лебедева / pastvu.com
Фотографии: архив Величко / pastvu.com