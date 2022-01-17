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Ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический облик 1954 года
Ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический облик 1954 года
Новости

Ресторану «Золотой колос» на ВДНХ вернут исторический облик 1954 года

Трехэтажное здание ресторана «Золотой колос» на ВДНХ отреставрируют и вернут ему исторический облик 1954 года, сообщает портал Mos.ru.

Реставраторы восстановят историческую отделку стен, окон и дверей ресторана, воссоздадут интерьеры обеденных залов, заменят зеркала и люстры, отреставрируют пол в технике терраццо.

На втором ярусе здания уберут деревянный навес, появившийся спустя несколько лет после открытия «Золотого колоса» в 1950-е. Кроме того, авторы проекта заменят кирпичные колонны бывшего ресторана металлическими светильниками, как и было задумано архитекторами изначально.

После реставрации в здании «Золотого колоса» планируют вновь открыть ресторан.

Ресторан «Золотой колос» был построен в 1954 году, архитектор А. В. Ефимов.

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Источник: Mos.ru

Обложка: Людмила Лебедева / pastvu.com

Фотографии: архив Величко / pastvu.com

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