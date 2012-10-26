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«007: Спектр», «Синдром Петрушки»
Фильмы недели
«007: Спектр», «Синдром Петрушки»Возвращение как никогда эффектного Джеймса Бонда и Чулпан Хаматова в экранизации Дины Рубиной — Настя Курганская посмотрела новинки проката
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«007: Спектр», «Синдром Петрушки»
Фильмы недели

«007: Спектр», «Синдром Петрушки» Возвращение как никогда эффектного Джеймса Бонда и Чулпан Хаматова в экранизации Дины Рубиной — Настя Курганская посмотрела новинки проката

Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»
Фильмы недели
Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
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Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2»
Фильмы недели

Фильмы недели: «007: Координаты Скайфолл», «Любовь» и «Сайлент Хилл 2» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.