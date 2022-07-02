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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В 15 городах России пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

В 15 городах России пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

Предложение дня: Лишить господдержки деятелей кино за «антипатриотические действия»

Предложение дня: Лишить господдержки деятелей кино за «антипатриотические действия»

«За страсть. За противостояние. За новый вид кино»: Главные фильмы Жан-Люка Годара
«За страсть. За противостояние. За новый вид кино»: Главные фильмы Жан-Люка Годара
«За страсть. За противостояние. За новый вид кино»: Главные фильмы Жан-Люка Годара

«За страсть. За противостояние. За новый вид кино»: Главные фильмы Жан-Люка Годара

Что показывают в кино во время *****

Что показывают в кино во время *****Главные фильмы осени

Что показывают в кино во время *****

Что показывают в кино во время ***** Главные фильмы осени

Российским кинотеатрам запретили показывать фильмы в формате IMAX

Российским кинотеатрам запретили показывать фильмы в формате IMAX

«Ъ»: Из онлайн-кинотеатров начали пропадать старые иностранные фильмы

«Ъ»: Из онлайн-кинотеатров начали пропадать старые иностранные фильмы

«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»
«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт» Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы
«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»

«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт»
Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы

От «Джокера» до «Паразитов»: В «Художественном» покажут документалку про кино последнего десятилетия

От «Джокера» до «Паразитов»: В «Художественном» покажут документалку про кино последнего десятилетия

Организаторы «кинопродуктов» отменили акцию

обновлено

Организаторы «кинопродуктов» отменили акцию

Эксперты считают, что к осени в России закроются до 70 % кинотеатров

Эксперты считают, что к осени в России закроются до 70 % кинотеатров

IMAX ушла из России из-за миллиардных долгов

IMAX ушла из России из-за миллиардных долгов

Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди
Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди
Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди

Легенда об «Асмарале»: как в 90-х на Пресне появился и пропал московский клуб иракца Хусама Аль-Халиди

Сборы кинотеатров «Каро» упали на 30 % за полгода

Сборы кинотеатров «Каро» упали на 30 % за полгода

«Бюллетень кинопрокатчика»: Кинокомпания Universal Pictures уйдет из России
2 июля 2022

«Бюллетень кинопрокатчика»: Кинокомпания Universal Pictures уйдет из России

Beat Film Festival объявил программу Национального конкурса
17 июня 2022

Beat Film Festival объявил программу Национального конкурса

Гид по Beat Film Festival 2022
Гид по Beat Film Festival 2022 Что получилось привезти в этом году
Гид по Beat Film Festival 2022

Гид по Beat Film Festival 2022
Что получилось привезти в этом году

Меры поддержки российского кино
Список
9 июня 2022

Меры поддержки российского кино

Фестиваль документального кино Beat Film Festival объявил даты показов и программу
17 мая 2022

Фестиваль документального кино Beat Film Festival объявил даты показов и программу

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент
Инициатива дня
12 мая 2022

Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании
Список
6 мая 2022

Как власти Москвы поддержат кинотеатры и кинокомпании

В частных кинотеатрах Москвы и Питера показывают спираченного «Бэтмена»
В частных кинотеатрах Москвы и Питера показывают спираченного «Бэтмена» Редакторы The Village попытались записаться на показы
В частных кинотеатрах Москвы и Питера показывают спираченного «Бэтмена»

В частных кинотеатрах Москвы и Питера показывают спираченного «Бэтмена»
Редакторы The Village попытались записаться на показы

Фильм «Зеленый слоник» запретили в России
6 мая 2022

Фильм «Зеленый слоник» запретили в России

Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» поборется за главный приз Каннского фестиваля
14 апреля 2022

Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» поборется за главный приз Каннского фестиваля

Самые популярные фильмы у пиратов в марте
Список
5 апреля 2022

Самые популярные фильмы у пиратов в марте

Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам
Предложение дня
4 апреля 2022

Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов
3 апреля 2022

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов

Disney приостановит прокат фильмов в России
31 марта 2022

Disney приостановит прокат фильмов в России

Ввести в школах молитву во славу России
Предложение дня
обновлено24 марта 2022

Ввести в школах молитву во славу России

В кинотеатрах снова покажут «Брата», «Жмурки» и мультфильмы про богатырей
обновлено4 марта 2022

В кинотеатрах снова покажут «Брата», «Жмурки» и мультфильмы про богатырей

Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России
1 марта 2022

Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России

Netflix прекратил производство российских сериалов
1 марта 2022

Netflix прекратил производство российских сериалов

Universal останавливает прокат фильмов в России
обновлено2 марта 2022

Universal останавливает прокат фильмов в России

Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов
Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов Драма о каталонских фермерах, сказка с Шарлоттой Генсбур и очередной шедевр Хон Сан-су
Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов

Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов
Драма о каталонских фермерах, сказка с Шарлоттой Генсбур и очередной шедевр Хон Сан-су

В «ГЭС-2» покажут фильмы «Монти Пайтона»
22 февраля 2022

В «ГЭС-2» покажут фильмы «Монти Пайтона»

В Москве покажут мультфильмы современных художников из Европы и Азии
21 февраля 2022

В Москве покажут мультфильмы современных художников из Европы и Азии

В Artplay бесплатно расскажут историю японского кино
21 февраля 2022

В Artplay бесплатно расскажут историю японского кино

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман Пионерка феминистского автофикшена в мире кино
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Пионерка феминистского автофикшена в мире кино

Короткометражка «Трэп» Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале
17 февраля 2022

Короткометражка «Трэп» Анастасии Вебер получила «Золотого медведя» Берлинале

«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове»
«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове» Михаил Бородин — о фильме «Продукты 24» и рабстве в России
«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове»

«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове»
Михаил Бородин — о фильме «Продукты 24» и рабстве в России

Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека»
Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека» Что бы такого поделать дома в выходные
Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека»

Alt-J, «Изобретая Анну» и «Химия человека»
Что бы такого поделать дома в выходные

«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик
«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик Настолько нелепо, что даже прекрасно
«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик

«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик
Настолько нелепо, что даже прекрасно

«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»
11 февраля 2022

«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»

«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот
«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот Фильм уже запретили к показу в двух странах
«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот

«Смерть на Ниле»: Кеннет Брана снова играет в Эркюля Пуаро — на этот раз вместе с Галь Гадот
Фильм уже запретили к показу в двух странах

Что посмотреть к 14 февраля? Рассказывает кинокритик
Что посмотреть к 14 февраля? Рассказывает кинокритик Мамблкор по зуму, современная интерпретация Джейн Остин и «Я — робот» в мире одиноких немок
Что посмотреть к 14 февраля? Рассказывает кинокритик

Что посмотреть к 14 февраля? Рассказывает кинокритик
Мамблкор по зуму, современная интерпретация Джейн Остин и «Я — робот» в мире одиноких немок

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений Чем заняться дома в выходные
Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений

Мицки, Animal Collective и книга о том, как восстановиться после токсичных отношений
Чем заняться дома в выходные

«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров
«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров Помещая фабулу мыльной оперы в контекст исторической памяти
«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров

«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров
Помещая фабулу мыльной оперы в контекст исторической памяти

В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива азербайджанского кино
2 февраля 2022

В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива азербайджанского кино

«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино?
«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино? Алиса Таежная посмотрела 25 фильмов и выбрала 10 лучших
«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино?

«Сандэнс — 2022»: Что ждать с главного фестиваля независимого кино?
Алиса Таежная посмотрела 25 фильмов и выбрала 10 лучших

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве?

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином

Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем
30 января 2022

Третьяковская галерея устроит ретроспективу фильмов с актером Бруно Ганцем

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства Что слушать, смотреть и читать на выходных
«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства

«Музыка для секса», южнокорейский зомби-апокалипсис и энциклопедия диссидентства
Что слушать, смотреть и читать на выходных

Самые ожидаемые экранизации 2022 года
Список
28 января 2022

Самые ожидаемые экранизации 2022 года

«Навальный»: Каким получился выпущенный по горячим следам док о главном российском оппозиционном политике
«Навальный»: Каким получился выпущенный по горячим следам док о главном российском оппозиционном политике
«Навальный»: Каким получился выпущенный по горячим следам док о главном российском оппозиционном политике

«Навальный»: Каким получился выпущенный по горячим следам док о главном российском оппозиционном политике

В «Иллюзионе» на спецпоказе фильма «Один на один» выступит актер Джеймс Нортон
24 января 2022

В «Иллюзионе» на спецпоказе фильма «Один на один» выступит актер Джеймс Нортон

Стеклянный потолок, стигма и одиночество: Стоит ли смотреть «Событие» Одри Диван
Стеклянный потолок, стигма и одиночество: Стоит ли смотреть «Событие» Одри Диван Нелегкую экранизацию книги Анни Эрно про аборт
Стеклянный потолок, стигма и одиночество: Стоит ли смотреть «Событие» Одри Диван

Стеклянный потолок, стигма и одиночество: Стоит ли смотреть «Событие» Одри Диван
Нелегкую экранизацию книги Анни Эрно про аборт

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце» Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы
Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

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