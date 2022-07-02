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«Из всех искусств для нас важнейшим является кинопродукт» Реакция твиттера на единственный день жизни уникальной инициативы
От «Джокера» до «Паразитов»: В «Художественном» покажут документалку про кино последнего десятилетия
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Инициатива дня
12 мая 2022
Российские онлайн-кинотеатры выступили против принудительной лицензии на контент
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В частных кинотеатрах Москвы и Питера показывают спираченного «Бэтмена»
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«Первый встречный»: Дженнифер Лопес танцует в костюме католического креста, а Оуэн Уилсон — тихий математик Настолько нелепо, что даже прекрасно
11 февраля 2022
«Художественный» первым в России покажет фильм иранского режиссера Асгара Фархади «Герой»
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