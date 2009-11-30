События года: Январь, февраль, март Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
События года: Январь, февраль, март Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники 2012 Новый сезон «Шерлока» на Первом, самые милые ромкомы года, игры в слова и в драконов, доставка пиццы и бургеров и другие вещи в помощь тем, кто собирается провести праздники, не выходя из дома.
Пижамные каникулы: Чем заняться дома в новогодние праздники 2012 Новый сезон «Шерлока» на Первом, самые милые ромкомы года, игры в слова и в драконов, доставка пиццы и бургеров и другие вещи в помощь тем, кто собирается провести праздники, не выходя из дома.
Victoria's Secret появится в Москве Знаменитый бренд нижнего белья выходит на российский рынок в 2012 году
Victoria's Secret появится в Москве Знаменитый бренд нижнего белья выходит на российский рынок в 2012 году
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
В диких условиях: главные природные катаклизмы десятилетия Прошедшее десятилетие доказало — люди снова стали бояться стихии и абсолютно не готовы к встрече с ней. The Village собрал главные природные катастрофы десятилетия
Сочи 2014: Майя ошиблись на два года На Красной площади презентовали логотип Зимних Олимпийских игр в Сочи.