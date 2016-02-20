Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox
В магазине можно купить зелёные соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко, конфеты без сахара и муки, а также печенье без глютена
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»
В магазине здоровой пищи можно купить свежевыжатые соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко