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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ
Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ

Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox

В магазине можно купить зелёные соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко, конфеты без сахара и муки, а также печенье без глютена

В Lotte Plaza открылся корнер проекта 365 detox

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»

В магазине здоровой пищи можно купить свежевыжатые соки холодного отжима, смузи и ореховое молоко

Проект 365 detox открыл корнер в «Метрополисе»