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Remote: Как руководить удалённо работающими сотрудниками
Кейсы
Remote: Как руководить удалённо работающими сотрудникамиH&F прочитал книгу основателей 37signals, ныне переименованной в Basecamp, и узнал, как сделать так, чтобы удалённые сотрудники работали слаженно, эффективно и не чувствовали себя одинокими.
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Remote: Как руководить удалённо работающими сотрудниками
Кейсы

Remote: Как руководить удалённо работающими сотрудниками H&F прочитал книгу основателей 37signals, ныне переименованной в Basecamp, и узнал, как сделать так, чтобы удалённые сотрудники работали слаженно, эффективно и не чувствовали себя одинокими.

Александр Стельмах (Onliner.by): Почему бестселлер выгоднее линейки обычных продуктов
Менеджмент
Александр Стельмах (Onliner.by): Почему бестселлер выгоднее линейки обычных продуктовНа этой неделе 37Signals заявила о том, что займётся только самым успешным своим продуктом — Basecamp. Почему эта стратегия выгоднее попыток занять все ниши?
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Александр Стельмах (Onliner.by): Почему бестселлер выгоднее линейки обычных продуктов
Менеджмент

Александр Стельмах (Onliner.by): Почему бестселлер выгоднее линейки обычных продуктов На этой неделе 37Signals заявила о том, что займётся только самым успешным своим продуктом — Basecamp. Почему эта стратегия выгоднее попыток занять все ниши?

Новости

37signals превратится в монопродуктовую компанию Basecamp

Остальные сервисы будут постепенно распроданы или закрыты

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Новости

37signals превратится в монопродуктовую компанию Basecamp Остальные сервисы будут постепенно распроданы или закрыты

Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеров
Менеджмент
Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеровH&F выбрал успешные компании, которые в порядке эксперимента отказались от управленцев.
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Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеров
Менеджмент

Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеров H&F выбрал успешные компании, которые в порядке эксперимента отказались от управленцев.

Ходим парой: Как выбрать делового партнёра
Менеджмент
Ходим парой: Как выбрать делового партнёраH&F разбирается в том, как найти делового партнёра и не ошибиться.
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Ходим парой: Как выбрать делового партнёра
Менеджмент

Ходим парой: Как выбрать делового партнёра H&F разбирается в том, как найти делового партнёра и не ошибиться.

Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективе
Менеджмент
Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективеДаже в самых дружных компаниях не обходится без скандалов, разрешать конфликт часто приходится руководителю. H&F разобрался, как сделать это эффективно.
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Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективе
Менеджмент

Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективе Даже в самых дружных компаниях не обходится без скандалов, разрешать конфликт часто приходится руководителю. H&F разобрался, как сделать это эффективно.

Успеть всё: 5 способов работать более эффективно
Облако знаний
Успеть всё: 5 способов работать более эффективноКак сделать за день в два раза больше обычного? H&F изучил опыт предпринимателей и выяснил, что в этом могут помочь списки, перерывы и пёс.
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Успеть всё: 5 способов работать более эффективно
Облако знаний

Успеть всё: 5 способов работать более эффективно Как сделать за день в два раза больше обычного? H&F изучил опыт предпринимателей и выяснил, что в этом могут помочь списки, перерывы и пёс.