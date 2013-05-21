Кейсы
Remote: Как руководить удалённо работающими сотрудникамиH&F прочитал книгу основателей 37signals, ныне переименованной в Basecamp, и узнал, как сделать так, чтобы удалённые сотрудники работали слаженно, эффективно и не чувствовали себя одинокими.
Кейсы
Remote: Как руководить удалённо работающими сотрудниками H&F прочитал книгу основателей 37signals, ныне переименованной в Basecamp, и узнал, как сделать так, чтобы удалённые сотрудники работали слаженно, эффективно и не чувствовали себя одинокими.
Менеджмент
Александр Стельмах (Onliner.by): Почему бестселлер выгоднее линейки обычных продуктовНа этой неделе 37Signals заявила о том, что займётся только самым успешным своим продуктом — Basecamp. Почему эта стратегия выгоднее попыток занять все ниши?
Менеджмент
Александр Стельмах (Onliner.by): Почему бестселлер выгоднее линейки обычных продуктов На этой неделе 37Signals заявила о том, что займётся только самым успешным своим продуктом — Basecamp. Почему эта стратегия выгоднее попыток занять все ниши?
Новости
37signals превратится в монопродуктовую компанию Basecamp
Остальные сервисы будут постепенно распроданы или закрыты
Новости
37signals превратится в монопродуктовую компанию Basecamp Остальные сервисы будут постепенно распроданы или закрыты
Менеджмент
Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеровH&F выбрал успешные компании, которые в порядке эксперимента отказались от управленцев.
Менеджмент
Свободные радикалы: 5 компаний без менеджеров H&F выбрал успешные компании, которые в порядке эксперимента отказались от управленцев.
Менеджмент
Ходим парой: Как выбрать делового партнёраH&F разбирается в том, как найти делового партнёра и не ошибиться.
Менеджмент
Ходим парой: Как выбрать делового партнёра H&F разбирается в том, как найти делового партнёра и не ошибиться.
Менеджмент
Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективеДаже в самых дружных компаниях не обходится без скандалов, разрешать конфликт часто приходится руководителю. H&F разобрался, как сделать это эффективно.
Менеджмент
Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективе Даже в самых дружных компаниях не обходится без скандалов, разрешать конфликт часто приходится руководителю. H&F разобрался, как сделать это эффективно.
Облако знаний
Успеть всё: 5 способов работать более эффективноКак сделать за день в два раза больше обычного? H&F изучил опыт предпринимателей и выяснил, что в этом могут помочь списки, перерывы и пёс.
Облако знаний