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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Сколько стоит жизнь в Абхазии Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке
Сколько стоит жизнь в Абхазии

Сколько стоит жизнь в Абхазии
Квартиры только для местных, маршрутка из Сухума в Гагру и бюджетный кофе на песке

31 июля 2020

Россия откроет границу с Абхазией с августа

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Абхазии

Гостей праздника ждут кинопаказы, дегустация блюд и выступления музыкантов

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Абхазии

Как сделать успешный лейбл кавказской музыки
Как сделать успешный лейбл кавказской музыки Ored Recordings — об обрядовых песнях, лекциях в НИИ и архаичных музыкантах
Как сделать успешный лейбл кавказской музыки

Как сделать успешный лейбл кавказской музыки
Ored Recordings — об обрядовых песнях, лекциях в НИИ и архаичных музыкантах

Россияне начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва

Туристы обеспокоены участившимися в республике происшествиями

Россияне начали отказываться от туров в Абхазию после взрыва

В посольстве России в Абхазии открыли горячую линию

Находящимся на отдыхе россиянам рекомендовали усилить меры предосторожности

В посольстве России в Абхазии открыли горячую линию

При взрыве в Абхазии погибли две россиянки

Они приехали на отдых из Санкт-Петербурга

При взрыве в Абхазии погибли две россиянки

19 россиян пострадали при взрыве в Абхазии (обновлено)

Всего жертвами взрыва стали 50 человек

19 россиян пострадали при взрыве в Абхазии (обновлено)

Ростуризм предупредил о рисках поездок в Абхазию

Туроператоров призвали предупреждать клиентов об ухудшении криминогенной обстановки в регионе

Ростуризм предупредил о рисках поездок в Абхазию

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Где именно произошёл инцидент, не уточняется

Грузия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Туроператоры начали продавать путёвки по России ниже себестоимости

Это объясняется массовым выходом крупных игроков на внутренний рынок после кризиса 2014 года

Туроператоры начали продавать путёвки по России ниже себестоимости

Как я провела отпуск в России Редактор The Village Полина Потапова — о том, как поездка в Сочи и Краснодар стала самым дешёвым и эффективным отпуском в её жизни

Как я провела отпуск в России

За что я полюбила Абхазию 11 поводов отправиться не куда-нибудь, а в Абхазию

За что я полюбила Абхазию