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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Уральские авиалинии» начнут летать в Европу из Жуковского

Сейчас регулярные рейсы по европейским направлениям выполняет преимущественно группа «Аэрофлот»

«Уральские авиалинии» начнут летать в Европу из Жуковского

Georgian Airways разрешили снова летать в Москву

Минтранс снял ограничения после того, как Грузия согласовала рейсы «Уральских авиалиний»

Georgian Airways разрешили снова летать в Москву

Сколько пассажиров обслужил аэропорт Жуковский в первый год работы

Результат оказался почти в 12 раз меньше запланированного

Сколько пассажиров обслужил аэропорт Жуковский в первый год работы

Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц

Ранее их планировалось запустить 6 июня

Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц

Аэропорт Домодедово пожаловался в ФАС на аэропорт Жуковский

Жалоба касается регионального статуса Жуковского, дающего аэропорту преимущества

Аэропорт Домодедово пожаловался в ФАС на аэропорт Жуковский

С 14 марта из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Баку

Их открывает авиакомпания Pegas Fly

С 14 марта из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Баку

Рейс из Жуковского в Таджикистан отменили из-за отсутствия согласований

В ависообщении между странами продолжается кризис

Рейс из Жуковского в Таджикистан отменили из-за отсутствия согласований

Из Жуковского можно будет летать в Казахстан

По маршруту будут летать «Уральские авиалинии»

Из Жуковского можно будет летать в Казахстан

СМИ рассказали о возможном прекращении авиасообщения между Россией и Таджикистаном

Такое решение Минтранс может принять уже 8 ноября

СМИ рассказали о возможном прекращении авиасообщения между Россией и Таджикистаном

Аэропорт Жуковский принял первый внутренний рейс

Там приземлился самолет из Казани

Аэропорт Жуковский принял первый внутренний рейс

Ural Airlines запустит пять новых маршрутов из аэропорта Жуковский (обновлено)

Среди направлений — Астана, Душанбе, Худжанд и Ош

Ural Airlines запустит пять новых маршрутов из аэропорта Жуковский (обновлено)

Аэропорт Жуковский принял первый рейс

В нем приземлился самолет авиакомпании «Белавиа» из Минска

Аэропорт Жуковский принял первый рейс

Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября

Они будут отправляться от станции метро «Котельники»

Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября

Российские авиакомпании получили разрешение на полёты из аэропорта Жуковский

Из нового аэропорта будут летать в 11 стран

Российские авиакомпании получили разрешение на полёты из аэропорта Жуковский

Как выглядит новый московский аэропорт Жуковский

Как выглядит новый московский аэропорт ЖуковскийThe Village побывал в недавно открывшемся четвёртом аэропорту Москвы и посмотрел, что он из себя представляет

Как выглядит новый московский аэропорт Жуковский

Как выглядит новый московский аэропорт Жуковский
The Village побывал в недавно открывшемся четвёртом аэропорту Москвы и посмотрел, что он из себя представляет

В Подмосковье открылся аэропорт Жуковский

Это четвёртый международный аэропорт московского авиаузла

В Подмосковье открылся аэропорт Жуковский

Аэропорт Раменское переименуют

Открытие аэропорта запланировано на 15 марта

Аэропорт Раменское переименуют