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9 ноября 2021

Сбор средств на помощь афганцам в России

обновлено16 августа 2021

«Аэрофлот» и S7 временно не будут летать над Афганистаном