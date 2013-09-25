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Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»

Два часа о жизни выживших участников войны

Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»
Два часа о жизни выживших участников войны

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать

Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать
Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России

Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России
Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой

Планы на осень: 10 книг
Планы на осень: 10 книг Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.
Планы на осень: 10 книг

Планы на осень: 10 книг
Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.