Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»
Два часа о жизни выживших участников войны
Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны» Два часа о жизни выживших участников войны
Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать
Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном
Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном
МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России
Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой
МИД назвал самые проблемные страны для туристов из России Отдельно ведомство отметило регионы с террористической угрозой
Планы на осень: 10 книг Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.