В «Афише Daily» сменится главный редактор
Новый главред начнет руководить редакцией уже завтра
Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»
Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях
Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»
Издание не закрывается и не сокращает штат
Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала
Екатерина Дементьева отметила, что теперь редакция вздохнула с облегчением
Сайт «Афиша Daily» запущен
Новое медиа объединило в себе тематические проекты «Афиша-Город», «Афиша-Волна» и «Афиша-Воздух»