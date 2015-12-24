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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В «Афише Daily» сменится главный редактор

Новый главред начнет руководить редакцией уже завтра

В «Афише Daily» сменится главный редактор

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»

Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»

Издание не закрывается и не сокращает штат

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»

Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала

Екатерина Дементьева отметила, что теперь редакция вздохнула с облегчением

Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала

Сайт «Афиша Daily» запущен

Новое медиа объединило в себе тематические проекты «Афиша-Город», «Афиша-Волна» и «Афиша-Воздух»

Сайт «Афиша Daily» запущен