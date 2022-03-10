28 декабря 2021
Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»
21 октября 2020
Борис Гребенщиков выложил новый альбом на сайте «Ночлежки». Его можно послушать бесплатно
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров
В аквариум поместят речную рыбу
14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов
С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»
Главное на неделе: события с 4 по 10 апреля Выставка Павла Полянского «Пустота», экспозиция лучших фотографий Мика Джаггера, «Робофест-2011» и живопись Кимико Йошиды