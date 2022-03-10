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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Группа «Аквариум» отменила концерты
10 марта 2022

Группа «Аквариум» отменила концерты

Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»
28 декабря 2021

Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»

21 октября 2020

Борис Гребенщиков выложил новый альбом на сайте «Ночлежки». Его можно послушать бесплатно

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря

В «Океании» после реконструкции треснул аквариум (обновлено)

Вода течет прямо в магазины

В «Океании» после реконструкции треснул аквариум (обновлено)

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров

В аквариум поместят речную рыбу

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров

14 концертов зимы

14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

14 концертов зимы

14 концертов зимы
Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере

Посмотреть на рыб можно до 28 апреля 2015 года

Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере

Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов

С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»

Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов

Главное на неделе: события с 4 по 10 апреля Выставка Павла Полянского «Пустота», экспозиция лучших фотографий Мика Джаггера, «Робофест-2011» и живопись Кимико Йошиды

Главное на неделе: события с 4 по 10 апреля