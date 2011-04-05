Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
В «Океании» после реконструкции треснул аквариум (обновлено) Вода течет прямо в магазины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей» 14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины
На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров
В аквариум поместят речную рыбу
На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров В аквариум поместят речную рыбу
14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере Посмотреть на рыб можно до 28 апреля 2015 года
Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов
С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»
Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»
Главное на неделе: события с 4 по 10 апреля Выставка Павла Полянского «Пустота», экспозиция лучших фотографий Мика Джаггера, «Робофест-2011» и живопись Кимико Йошиды