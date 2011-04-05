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Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря
Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village

Предновогодняя Москва: Плейлист от редакции The Village
Пытаемся обзавестись праздничным настроением под конец декабря

В «Океании» после реконструкции треснул аквариум (обновлено)

Вода течет прямо в магазины

В «Океании» после реконструкции треснул аквариум (обновлено)
Вода течет прямо в магазины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»

«Я тот самый дед с музыкальных фестивалей»
14-летний Юрий Тарасов в теле 70-летнего мужчины

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров

В аквариум поместят речную рыбу

На площади Революции установят аквариум на 1,5 тысячи литров
В аквариум поместят речную рыбу

14 концертов зимы

14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

14 концертов зимы

14 концертов зимы
Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы

Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере

Посмотреть на рыб можно до 28 апреля 2015 года

Двухметровый аквариум в Новопушкинском сквере
Посмотреть на рыб можно до 28 апреля 2015 года

Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов

С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»

Борис Гребенщиков представил приложение для духовного совершенствования при помощи ремиксов
С помощью него пользователи смогут создать собственные ремиксы на песню «Молитва и пост»

Главное на неделе: события с 4 по 10 апреля Выставка Павла Полянского «Пустота», экспозиция лучших фотографий Мика Джаггера, «Робофест-2011» и живопись Кимико Йошиды

Главное на неделе: события с 4 по 10 апреля
Выставка Павла Полянского «Пустота», экспозиция лучших фотографий Мика Джаггера, «Робофест-2011» и живопись Кимико Йошиды