«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
Минюст не планирует менять статью о неоднократных нарушениях на митингах
Ранее Конституционный суд призвал внести изменения в Уголовный кодекс
Минюст определил юридический статус самозанятых россиян
Дать определение самозанятым гражданам поручил Владимир Путин
Должникам хотят закрыть выезд из России через Белоруссию
Сейчас должники не контролируются на границе государств СНГ