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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Думская-2»: Как улица Рубинштейна перестала быть модной
«Думская-2»: Как улица Рубинштейна перестала быть модной
«Думская-2»: Как улица Рубинштейна перестала быть модной

«Думская-2»: Как улица Рубинштейна перестала быть модной

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»

Цитата дня
обновлено9 декабря 2020

Кремль — о «барном сопротивлении» в Петербурге

Минюст не планирует менять статью о неоднократных нарушениях на митингах

Ранее Конституционный суд призвал внести изменения в Уголовный кодекс

Минюст не планирует менять статью о неоднократных нарушениях на митингах

Минюст определил юридический статус самозанятых россиян

Дать определение самозанятым гражданам поручил Владимир Путин

Минюст определил юридический статус самозанятых россиян

Должникам хотят закрыть выезд из России через Белоруссию

Сейчас должники не контролируются на границе государств СНГ

Должникам хотят закрыть выезд из России через Белоруссию