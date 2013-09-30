«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина
Можно вызвать извозчика или посыльного
«Карета подана»: Gett запустил акцию в честь дня рождения Пушкина Можно вызвать извозчика или посыльного
Киберпанк-видео от ИТМО. Оно посвящено технологичному Петербургу
Пушкин пишет код на C++, а Ленин предлагает слушателям красную и белую таблетки
Киберпанк-видео от ИТМО. Оно посвящено технологичному Петербургу Пушкин пишет код на C++, а Ленин предлагает слушателям красную и белую таблетки
В Петергофе установили скульптуру в виде посмертной маски Александра Пушкина
До конца сентября арт-объект будет находиться у Готической капеллы в парке Александрия
В Петергофе установили скульптуру в виде посмертной маски Александра Пушкина До конца сентября арт-объект будет находиться у Готической капеллы в парке Александрия
Петр, Пушкин или Невский. Голосование за новое название аэропорта Пулково
В рамках проекта «Великие имена» 45 российским аэропортам присвоят новые названия
Петр, Пушкин или Невский. Голосование за новое название аэропорта Пулково В рамках проекта «Великие имена» 45 российским аэропортам присвоят новые названия
В Петербурге запустят автобус «Евгений Онегин» Он будет курсировать по маршруту № 49
Снегопад в Петербурге, возможное закрытие «Пятерочек» и молитва за Путина
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Снегопад в Петербурге, возможное закрытие «Пятерочек» и молитва за Путина The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Онлайн-проект Pushkin Digital с рукописями писателя
На сайте можно найти объяснения произведений из цикла «Маленькие трагедии»
Онлайн-проект Pushkin Digital с рукописями писателя На сайте можно найти объяснения произведений из цикла «Маленькие трагедии»
Правительство Петербурга одобрило проект парка по мотивам сказок Пушкина
Кроме того, совет по инвестициям согласовал ряд других инвестиционных проектов
Правительство Петербурга одобрило проект парка по мотивам сказок Пушкина Кроме того, совет по инвестициям согласовал ряд других инвестиционных проектов
Таблички с цитатами русских писателей и политиков в Петербурге
У «Лахта-центра» выставили плакат с цитатой Екатерины II: «Ко всему можно привыкнуть»
Таблички с цитатами русских писателей и политиков в Петербурге У «Лахта-центра» выставили плакат с цитатой Екатерины II: «Ко всему можно привыкнуть»
Под Петербургом построят тематический парк по мотивам сказок Пушкина
Парк разместят в Буферном парке Царского Села
Под Петербургом построят тематический парк по мотивам сказок Пушкина Парк разместят в Буферном парке Царского Села
6 июня С 10 до 12 утра The Village отслеживает всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Петербурге
В июне в Петербурге откроется первый «ПушкинFest»
Фестиваль пройдет на площадках, входящих в состав Всероссийского музея Александра Пушкина