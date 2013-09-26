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Роднянский запустит в Москве фестиваль нового кино

Впервые он пройдет с 30 января по 2 февраля

Роднянский запустит в Москве фестиваль нового кино
Впервые он пройдет с 30 января по 2 февраля

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре

Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре
Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование

В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»

Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский

В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»
Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский

Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве

Это первый международный проект, который производится на русском языке

Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве
Это первый международный проект, который производится на русском языке

«Сталинград» побил рекорды проката в Китае

Российское кино о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны стало самым кассовым в Китае среди иностранных фильмов, выпущенных не в Голливуде

«Сталинград» побил рекорды проката в Китае
Российское кино о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны стало самым кассовым в Китае среди иностранных фильмов, выпущенных не в Голливуде

«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны

Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».

«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны
Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Принципы Александра Роднянского (AR Films) Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
Принципы Александра Роднянского (AR Films)

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.

Стартовали съёмки фильма про «Яндекс»

Павел Дуров нервно ест дыню в ожидании блокбастера о себе

Стартовали съёмки фильма про «Яндекс»
Павел Дуров нервно ест дыню в ожидании блокбастера о себе