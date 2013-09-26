Роднянский запустит в Москве фестиваль нового кино
Впервые он пройдет с 30 января по 2 февраля
Роднянский запустит в Москве фестиваль нового кино Впервые он пройдет с 30 января по 2 февраля
Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре
Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование
Продюсер Александр Роднянский — об иске к блогеру BadComedian и цензуре Продюсер заявил, что любая критика имеет право на существование
В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»
Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра» Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве
Это первый международный проект, который производится на русском языке
Звягинцев и Роднянский снимут для Paramount сериал о Москве Это первый международный проект, который производится на русском языке
«Сталинград» побил рекорды проката в Китае
Российское кино о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны стало самым кассовым в Китае среди иностранных фильмов, выпущенных не в Голливуде
«Сталинград» побил рекорды проката в Китае Российское кино о Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны стало самым кассовым в Китае среди иностранных фильмов, выпущенных не в Голливуде
«Ссылки дня»: Навальный о фирме в Черногории, репортаж из Сочи и смерть ехидны
Каминг-аут Александра Винокурова об украденном дипломе, репортаж из затопленного Сочи, трагическая смерть ехидны в московском зоопарке и феерическое интервью Олега Газманова — в наших «Ссылках дня».